На Донеччині загинув 32-річний воїн, учитель з Одещини Ігор Бончев

Сьогодні, 9 лютого, до села Введена Саратської громади Білгород-Дністровського району надійшла трагічна звістка з фронту.

На Донеччині загинув 32-річний військовий, мешканець села, вчитель фізики та фізичного виховання Ігор Бончев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Юг.Today".

За словами директорки школи Введенки Ольги Мягченко, де Ігор пропрацював чотири роки вчителем, чоловік народився 1 квітня 1991 року в колишньому Тарутинському районі. Останнім часом чоловік мешкав у Введенці разом з дружиною Наталею та двома синами - семирічним Аркадієм та чотирирічним Назаром.

У 2018 році Ігор Миколайович влаштувався на роботу до місцевої школи, не маючи на той момент педагогічної освіти. Однак одразу ж чоловік вступив до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського в Одесі, де отримав фах вчителя початкових класів.

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Директорка школи згадує, що учні дуже поважали педагога, а серед колег він завжди був відкритим, товариським та доброзичливим. Чоловік одразу став до лав Збройних сил, коли Росія почала повномасштабний напад на Україну.

"Ігор Миколайович три дні не виходив із рідними на зв’язок. А вчора близьких нашого колеги сповістили про те, що він загинув", - розповіла Ольга Мягченко.