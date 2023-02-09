Українські пілоти можуть завершити навчання в Британії вже після війни, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".

Про це, як повідомляє Sky News, він заявив на пресконференції в Римі в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Воллес наголосив, що Британія наразі не давала зобов’язань щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.

"Що вона (Британія) сказала – то це те, що ми збираємося почати тренування для підвищення стійкості України, можливо, постконфліктної, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Британія, Швеція, Канада, Америка тренували українців формувати свою оборону. Це не новина", – зазначив він.

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"Усі ми тут знаємо, що за останній рік ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні виключати", – додав британський міністр оборони.