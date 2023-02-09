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Зеленський про взаємини з Шольцом: Зараз ми повернулися у складну фазу

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Відносини України і Німеччини мають хвилеподібний характер. Тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін щодо військової допомоги для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню Der Spiegel.

Зеленський зауважив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни. "Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО "Ірис-Т", за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", – додав він.

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При цьому голова держави заявив, що йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", – розповів Зеленський.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Когда зеленский врет - это ладно, но когда он несет ахинею - это становится невыносимо.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Чинить тиск на Шольца? Зєлєнскій? Німцям це "сподобається". Іноді краще щоки надувати, ніж нести, що попало.
  • Yuriy Smith
    Гівноїд тупий, спершу обісрав з шашличками на день Побяки, чи шо там, а потім побіг - дайте грошей, ой, зброї, ой, дякую, ой, ви козли, прошу-перепрошу шо так мало, ой любі друзі, оооо, яяяя-яяя, а тепер рашка вроді якби ворог..., а, ееее, чо Леопардів так мало дали і дають(там просто натиснути кнопку на моніторі і екіпаж заліз "вавнутрь" і - паєхал), а потім - спасіба мсьє Шольц і герр Макрон і сянь-сюа - ... ну там вмісто Джонсона - Сунак, ось так.
    і Єрмак ЦЕ подає як найсупер...(мля, та костюм вже би одягнула на ваС перша бледі ваша, містерюга през..)
    А ше смішно з Буткевича - обісрав всіх німців, не вибачився, - це типу "журналіст"(!!!)
    Антиколорадос неспроста на всіх наших журніків .... ну... "не поважає".
    козли. майже всі.(ясно крім когор бо забанить__)))
    да нє, ну це просто п...
    Зеля признався шо людей не евакуювали бо "економіка" буде в ср.ці.
    ну-ну і шо?
    скільки крові на горлі у витязя почесного ....
    теж таке собі "звання" вже.
    (Зелі дали медальку почесного легіону, писало)
    а я ше дивуюсь шо більшість у нас людей "вірять в боха"

    дурак
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