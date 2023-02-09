США працюють над створенням центру навчання HIMARS в Європі, - генерал-лейтенант Колашескі

Збройні сили США планують створити центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як застосовувати високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS.

Про це сказав Голосу Америки командир V корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Попит на системи у Східній Європі зростає після успіху цієї зброї в Україні.

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників декількох країн", - заявив генерал.

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Запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи Естонію, Польщу та Румунію.

"Вони [НАТО] бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО", - вказав Колашескі.

За його словами, запропонована академія HIMARS буде "подібною" до Академії підготовки персоналу для танків Abrams, відкритої поблизу Познані у Польщі минулого року. За словами Колашескі, частина програми навчання на Abrams включає стажування, коли польські війська навчаються у танкових підрозділів США обслуговувати та стріляти з танків.

З моменту відкриття академії Abrams минулого літа її закінчили клас операторів польських танків і клас інженерів.

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Видання зауважує, що 7 лютого Державний департамент США схвалив продаж Польщі 18 пускових установок HIMARS разом із сотнями керованих реактивних систем залпового вогню та десятками армійських тактичних ракетних систем. Польський уряд подав запит на поставку, вартість якої оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Також Естонія придбала шість одиниць HIMARS, поставка яких очікується в 2024-2025 роках. Американський взвод HIMARS забезпечує додаткові оборонні можливості в Балтії.