Закарпатець намагався на надувному матраці переправити двох ухилянтів до Угорщини

Вранці 9 лютого прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського та Мукачівського загонів затримали раніше засудженого мукачівця, який наживався на незаконному переправленні через кордон співвітчизників призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Правопорушника та двох його клієнтів затримати поблизу населеного пункту Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошей за правочин. Провідник отримав від ухилянтів 1000 доларів США. Також стало відомо, що до цього він уже отримав 7 тисяч доларів США як оплату за свої послуги", - розповіли прикордонники.

Як зазначається, за ці кошти двоє чоловіків – мешканці Донецької та Харківської областей - мали незаконно потрапити до Угорщини. Перетнути кордон, що проходить річковою ділянкою, планували на надувному матраці, який мали з собою.

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Організатором незаконного трансферу був мукачівець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців і провів за ґратами 18 років.