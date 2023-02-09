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Закарпатець намагався на надувному матраці переправити двох ухилянтів до Угорщини

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кордон
Вранці 9 лютого прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського та Мукачівського загонів затримали раніше засудженого мукачівця, який наживався на незаконному переправленні через кордон співвітчизників призовного віку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Правопорушника та двох його клієнтів затримати поблизу населеного пункту Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошей за правочин. Провідник отримав від ухилянтів 1000 доларів США. Також стало відомо, що до цього він уже отримав 7 тисяч доларів США як оплату за свої послуги", - розповіли прикордонники.

Як зазначається, за ці кошти двоє чоловіків – мешканці Донецької та Харківської областей - мали незаконно потрапити до Угорщини. Перетнути кордон, що проходить річковою ділянкою, планували на надувному матраці, який мали з собою.

Також дивіться: Ухилянт заблукав у горах Закарпаття та зателефонував на "102", щоб його врятували. ФОТО

Організатором незаконного трансферу був мукачівець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців і провів за ґратами 18 років.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    про це повідомляє https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Zakarpatti-misceviy-zhitel-planuvav-na-naduvnomu-matraci-perepraviti-dvoh-cholovikiv-do-Ugorshchini/ Держприкордонслужба .- а прикордона служба не хоче похвастаться як ухилянта Портнова пропустила та його ******** замість ловити якихось студентів переодягнених в жінок чи на матраці ловити а потім ща сфотаться з ними разом як з мавпочками так би мовити осоромити на всю країну а Портнов? ілі єто другое?
  • Alexander Rednaxela 4902241f
    Ухилянти зі зброєю, навчені та підготовлені (купа грошей за мої з вашими податки, доречі) затримали звичайних "ухилянтів", які взагалі не в "темі". Перші - Д'артаньяни, другі - покидьки. Бутусов, харе оце лайно на "цензорі" новиною називати!!!
  • Super Gut
    А скільки ти заплатив, аби опинитися в Італії?
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