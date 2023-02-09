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Резніков про військові кораблі від союзників: Колись і "Стінгери" видавалися нездійсненною мрією

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резніков
Міністр оборони Олексій Рєзніков натякнув на плани України отримати від союзників військові кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Глава Міноборони опублікував фото на кораблі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, який учора прибув із візитом до України.

"Лишень рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна "Стінгерами". Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – написав Резніков.

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Нагадаємо, на сьогоднішньому брифінгу Анушаускас оголосив, що Литва передає Україні 36 зенітних установок L-70.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    Колись і яйця по 17,видавалися нездійсненою мрією.
  • Ksenia VB
  • alexey prus
    доки за яйца нє отвєтіт, не давайте гамну слово
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