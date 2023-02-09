Резніков про військові кораблі від союзників: Колись і "Стінгери" видавалися нездійсненною мрією
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Міністр оборони Олексій Рєзніков натякнув на плани України отримати від союзників військові кораблі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Глава Міноборони опублікував фото на кораблі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, який учора прибув із візитом до України.
"Лишень рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна "Стінгерами". Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – написав Резніков.
Нагадаємо, на сьогоднішньому брифінгу Анушаускас оголосив, що Литва передає Україні 36 зенітних установок L-70.