Україна є ближчою до ЄС, ніж будь-коли. Ви стали нашим щитом, - Мішель

ЄС стоятиме на боці України як у її боротьбі з агресором, так і на шляху до євроінтеграції, до якої вона є ближчою ніж будь-коли.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, вітаючи Президента України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав і урядів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дорогий Володимире, Ви - лідер країни у війні, який надихає світ, особливо вільний світ", - заявив Мішель.

Політик зазначив, що Україна має повну підтримку ЄС у боротьбі за справедливість, свободу та демократію, а також цінності Хартії ООН.

"Реальність повномасштабної війни в Європі жорстоко вдарила по нас усіх, а ви стали нашим щитом", - сказав очільник Євроради.

Він віддав належне мужності рішення Зеленського залишитися в країні та бути разом зі своїм народом.

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Присутність українського лідера на саміті є "потужним сигналом", адже Президент є "відображенням" хороброго народу України, який бореться проти агресора та захищає свої домівки, свої родини, свою державу, своє майбутнє.

Сьогодні, попри війну, України є ближчою до Брюсселя, до Європейського Союзу, ніж будь-коли, будучи кандидатом, зауважив Мішель.

"Нашою рішучою політичною, фінансовою, гуманітарною, але також воєнною допомогою, воєнна допомога є дуже важливою, ми демонструємо нашу непохитну підтримку Україні на її шляху до миру, відновлення та членства, на шляху до якого ЄС буде постійно супроводжувати Київ", - сказав Мішель.

Він звернувся до українського лідера: "Вітаємо вдома, в Європі!".

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Мішель зазначив, що лідери ЄС і України з 24 лютого перебувають у постійному контакті, Зеленський звертався до кожної зустрічі Ради Європи, починаючи з першого дня агресії.