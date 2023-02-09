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Словаччина зробить усе можливе, щоб передати Україні свої винищувачі МіГ-29, – прем’єр Геґер

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Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, яку наводить Tasr.

Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Геґера та попросив надати військову допомогу.

Це сталося на саміті Європейського Союзу в Брюсселі. За попередніми даними, може йтися про 11 або 12 літаків, які зараз зберігаються у Словаччині.

Також читайте: Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь

"Прем'єр-міністр Республіки відповів, що Словаччина зробить усе можливе, щоб виконати це прохання", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина готова передати Україні тільки танки Т-72, але не Leopard 2.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • FT FT
    Главное не самолет а ракеты которые он несет. Никто не собирается наперегонки соревноваться с Су-30. А хорошие ракеты воздух-воздух уничтожат вражеский самолет за 100км
  • Анжей b106d7a9
    Очевидно, що наш авіапарк перебуває у жахливому стані( кацапи також збили багато наших пташок), тому навіть ці 11-12 штук нам пригодилися б, великий+, що не треба перенавчати пілотів.
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