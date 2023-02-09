Щодо далекобійної зброї від Великої Британії є хороша та перспективна конкретика, - Резніков

Вже відомо, яку далекобійну зброю Україна отримає від Великої Британії, проте про це оголосять партнери – можливо, під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час спільного брифінгу з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Резнікова запитали, чи є якась конкретика щодо інформації про те, що Британія передасть Україні далекобійне озброєння.

"Конкретика є. Я не можу її оголосити, тому що у нас домовленість із партнерами про те, що коли ухвалюється рішення, що конкретний вид зброї заходить на територію України для використання нашими Силами оборони, то право оголошення – партнерам. Тим, хто передає [зброю]", – сказав Резніков.

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Він не виключив, що це буде оголошено під час нового "Рамштайну", або в якійсь офіційній заяві британської влади.

"Але конкретика хороша. Перспективна", – додав міністр.