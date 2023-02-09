ЗСУ в Бердянську влучили в захоплений росіянами аеродром: знищено понад 100 окупантів
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Унаслідок вибухів у Бердянську 8 лютого були влучання в захоплений росіянами аеродром та знищено понад 100 російських військових.
Про це в телеграмі повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - йдеться у дописі від 9 лютого.
Зазначається також, що українські військові знищили більш як сто загарбників. Постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція.
Раніше повідомлялося, що 8 лютого в тимчасово захопленому Бердянську було чутно кілька гучних вибухів. Також повідомлялося про пожежу в місті.