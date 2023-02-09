Росіяни запустили кілька груп "шахедів" у напрямку Запоріжжя та Дніпра
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Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОВА.
Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Станом на 22.40 телеграм-канали повідомляють про роботу ППО в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
В кількох областях оголошено повітряну тривогу.