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Росіяни запустили кілька груп "шахедів" у напрямку Запоріжжя та Дніпра

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дрон,російський
Російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОВА.

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Станом на 22.40 телеграм-канали повідомляють про роботу ППО в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В кількох областях оголошено повітряну тривогу.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ПОБЕДА при Угледаре /15:32 UTC 9 ФЕВРАЛЯ/ ЗСУ разбили россейскую бронетанковую и мех. атаку пехоты на Угледар. Более 31 машины Рф были повреждены, уничтожены или брошены в результате неудачной атаки на шоссе Т-05-09. погибло более 400 человек русни
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
  • Слава Шустрий cd5b970d
    Де дрони питаєте ? Злості набираються (( Наше МО єдине що може так це яйця по 17 грн купувати , а його очільник триндіти про "весільні дрони " ((
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