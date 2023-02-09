Росія не має сил на нову атаку на Київ, - Данілов

Росія спробує досягти якомога більших успіхів на фронті до річниці вторгнення 24 лютого. Однак нової масштабної атаки на Київ не буде.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Росія – це країна, яка все життя живе минулим, і для них важливими є історичні дати. Вони пов'язують дату народження Леніна, початку Жовтневої революції та багато інших дат. З урахуванням того, що 24 лютого – річниця атаки на нашу країну, звісно, вони прагнутимуть до цієї дати досягти якихось успіхів на фронті. На сьогодні немає успіхів, про які можна відзвітувати перед своїми громадянами. Тут усе закономірно, немає нічого незрозумілого", – сказав він.



Данілов запевнив, що Україна готова до ймовірного нового наступу.

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"У них немає сил для захоплення Києва. Навіть більше, наше суспільство цього не допустить", – наголосив він.



Данілов припустив, що росіяни спробують перерізати шляхи постачання західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі. Але Україна готова до таких сценаріїв і дасть гідну відсіч, запевнив він.



Секретар РНБО додав, що спочатку президент РФ Володимир Путін усіх ввів в оману.



"Усі повірили в силу Путіна, у те, що в нього друга за силою армія у світі, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Навіть більше, ми повернемо всі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення "історичні території". Це наш обов'язок, і так і буде", – наголосив Данілов.