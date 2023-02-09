Росіяни облаштували в окупованому Мелітополі щонайменше п’ять катівень, - мер Федоров

Російські окупанти облаштували в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області щонайменше п’ять катівень для місцевих жителів.

Про це 9 лютого в ефірі телеканала "Freeдом" повідомив мер міста Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.



"Сьогодні на території міста щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які розташовані, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі... військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли викрадають у полон наших людей, точно коять беззаконня. Уже є підтверджені факти, що для тортур вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках, саме тому сьогодні ми називаємо наше місто... найбільшою в'язницею в Європі з усіх наявних", – розповів Федоров.

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