Україна використовує дані Пентагону для ударів із HIMARS, - The Washington Post
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Один з українських співрозмовників видання розповів, що ЗСУ майже ніколи не запускають ракети з сучасних озброєнь без конкретних координат від американських військових, дислокованих на одній з баз у країні Європи. Співрозмовник зі США це підтвердив, пояснивши, що метою такої підтримки є забезпечення точності й максимально ефективного використання обмежених запасів боєприпасів.
При цьому він зазначив, що Україна не має чекати на схвалення Штатів для атак на російські об’єкти й постійно самостійно вражає окупаційні війська за допомогою іншої зброї. Американці ж передають ЗСУ координати й точну інформацію для націлювання виключно як консультанти.
Пентагон протягом кількох днів відмовлявся від коментарів The Washington Post через занепокоєння щодо оперативної безпеки. Врешті-решт речник Міноборони США генерал Патрік Райдер визнав надання українській армії розвідувальної інформації для підтримки ударів по об’єктах РФ, але не розповів про узгодження координат.
"Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм (війсковим – ред.) захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували спосіб обміну інформацією, щоб мати змогу підтримувати їхні запити й процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом. Українці відповідальні за пошук цілей, їх пріоритезацію й ухвалення остаточних рішень щодо того, які з них вражати. США не лише не затверджують цілі, а й не беруть участі у виборі чи ураженні цілей", – заявив Райдер.
Водночас, український чиновник описав процес координації ударів із США. За його словами, спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається "дуже швидко". Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.