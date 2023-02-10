Україна використовує дані Пентагону для ударів із HIMARS, - The Washington Post

За даними The Washington Post, українські військові отримують координати або ж їх підтвердження від США для переважної більшості ударів по об’єктах російських військ із використанням ракетних систем HIMARS і M270.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Один з українських співрозмовників видання розповів, що ЗСУ майже ніколи не запускають ракети з сучасних озброєнь без конкретних координат від американських військових, дислокованих на одній з баз у країні Європи. Співрозмовник зі США це підтвердив, пояснивши, що метою такої підтримки є забезпечення точності й максимально ефективного використання обмежених запасів боєприпасів.

При цьому він зазначив, що Україна не має чекати на схвалення Штатів для атак на російські об’єкти й постійно самостійно вражає окупаційні війська за допомогою іншої зброї. Американці ж передають ЗСУ координати й точну інформацію для націлювання виключно як консультанти.

Пентагон протягом кількох днів відмовлявся від коментарів The Washington Post через занепокоєння щодо оперативної безпеки. Врешті-решт речник Міноборони США генерал Патрік Райдер визнав надання українській армії розвідувальної інформації для підтримки ударів по об’єктах РФ, але не розповів про узгодження координат.

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"Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм (війсковим – ред.) захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували спосіб обміну інформацією, щоб мати змогу підтримувати їхні запити й процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом. Українці відповідальні за пошук цілей, їх пріоритезацію й ухвалення остаточних рішень щодо того, які з них вражати. США не лише не затверджують цілі, а й не беруть участі у виборі чи ураженні цілей", – заявив Райдер.

Водночас, український чиновник описав процес координації ударів із США. За його словами, спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається "дуже швидко". Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.