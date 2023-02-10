Росія намагається приховати масштабні втрати техніки на війні в Україні, - ISW

Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні, приховуючи масштаби втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області 9 лютого і заявив, що Росії необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, у тому числі сучасних танків у відповідь на західну військову допомогу Україні.

Раніше Oryx повідомила, що російські війська втратили 1012 танків в Україні, а ще 546 танків було захоплено українськими військами. Ці сукупні втрати становлять приблизно половину танків, які російські війська направили до України на початку вторгнення.

Півтори тисячі танків достатньо для оснащення більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп.

На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на сході України. Медведєв, ймовірно, сформулював свої заклики до збільшення виробництва як відповідь на західну військову допомогу, щоб приховати той факт, що суттєві втрати військової техніки викликають необхідність збільшення виробництва.

"Зусилля Кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки", - зазначають експерти.

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