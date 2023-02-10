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Макрон не відкидає імовірність постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями

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Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на France24.

Постачання ж бойових літаків - "це сьогодні не відповідає потребам", сказав Макрон. Водночас "я не виключаю абсолютно нічого", наголосив французький президент.

До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбивати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Dan Mipro
    Якщо для коня треба півроку будувати інфраструктуру для обслуговування, навчати вершників, та й сам кінь вже ледь чалапає, то не варто мучити тварину, нехай доживає там зараз.
  • Olena Lynch
    Все він дасть, Не панікуємо, він просто хоче, щоб першими хтось інший дав, наприклад Англія.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    дарованому коню в зуби ніхто не дивиться ...
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