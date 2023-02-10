ЗСУ відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів на Донеччині, Луганщині та Харківщині, - Генштаб

Минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів у районах 8 населених пунктів у Донецькій області, 2 – у Луганській та 2 – у Харківській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 10 лютого щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, в тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.

Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам.

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З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув’язнених.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу "Орлан-10" та 1 "Оріон".

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.