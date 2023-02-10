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Більшість країн світу давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків, - Зеленський

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Президент Росії Володимир Путін поводиться як голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Більшість країн перестали з ним рахуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

На думку Зеленського, апетити нинішнього президента Росії неможливо задовольнити.

"Українці не пробачать Путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків.

Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоча й не був дурним", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, що між ним та Путіним - величезна прірва, як політична, так і історична.

"Це питання світогляду. І результатом Путіна світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце", - сказав президент.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
  • 5 копійок
    Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
  • Владимир Сухов e5dee246
    На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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