Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, 1 людина зазнала поранень

Вночі окупанти атакували Дніпропетровську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Напружена ніч із двома сигналами повітряної тривоги.



Вчора ввечері військові з ПВК "Схід" вдало вполювали всі ворожі БпЛА, які випустили по області.



У Криворізькому районі зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є суттєві руйнування. Один співробітник підприємства дістав поранення, йому надано допомогу. Шпиталізація, на щастя, не знадобилась. Нині триває ліквідація наслідків атаки.



В Новомосковському районі уламки ракети впали на житловий 2-поверховий будинок. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Люди не постраждали.



На ранок ворог завдав удару по Нікопольському району, поцілили по території Покровської громади. Наразі обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з‘ясовуються. Попередньо – ніхто не постраждав", - йдеться в повідомлені.

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