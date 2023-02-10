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Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО

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Сьогодні вночі, 10 лютого, російські окупанти атакували Хмельницьку область за допомогою дрона, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну "Шахідами". Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Пожежа ліквідована. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
  • Nikolai Chizhevsky
    один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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