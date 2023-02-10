Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, - ОК "Південь"

Після ослаблення шторму Росія вивела в Чорне море три носії ракет, один з них - підводний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Загальний залп "Калібрів" може становити до 20 ракет.

У командуванні повідомили, що напередодні росіяни запускали розвідувальні безпілотники, один із яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони.

За цим, враховуючи й нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів, вважають в ОК "Південь".

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"Вночі два дрони, спрямовані в нашу зону відповідальності, були збиті на Кіровоградському і Вінницькому напрямках", - повідомили в командуванні.