Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

Вранці 10 лютого в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Через загрозу ракетної атаки у деяких регіонах застосовано екстрені відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - ідеться в повідомленні.

Також у компанії закликали не ігноруватисигнали повітряної тривоги.

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