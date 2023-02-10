Україна зробила офіційний запит до Нідерландів на передачу винищувачів F-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє NOS.

За словами Оллонгрен, прохання зрозуміле, але його нелегко виконати.

"Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього", - сказала міністерка.

"Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто", – додала вона.

Перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, солдати повинні пройти відповідну підготовку. А літак є оборонною системою США, тому на нього потрібен дозвіл від американського уряду.

Оллонгрен не відкидає, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з країн, де будуть використовуватися F-16. "Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше", – зазначила вона.

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