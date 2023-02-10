Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, деякі райони без електрики, - ОВА

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"О 4:00 ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Російські військові не припиняють обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів.

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"У Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків. По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона зоря", - зазначив Синєгубов.

Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

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