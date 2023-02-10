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Україна готова бити по Криму британськими ракетами, - The Times

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гарпун,harpoon
Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак пообіцяв надати Україні більше військової допомоги. Зараз, за даними The Times, точаться дискусії про те, чи має ця допомога включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".

The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".

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Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
  • Виктор Бороветский
    "Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
  • FT FT
    Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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