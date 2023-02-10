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Силами і засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 "Калібрів" та 5 дронів-камікадзе

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ппо
10 лютого 2023 року противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Застосовано сім дронів-камікадзе "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131".

Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що близько 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Россия потерпела сокрушительное поражение под Угледаром, и сегодня снова мстит ракетными ударами по гражданским за немощь собственной армии. Стрелков-Гиркин пишет, что ВС РФ угробили в Донецкой области несколько рот своей штурмовой пехоты и десятки единиц бронетехники
  • Krotow
    Тут с Гиркиным я согласен. И будем надеется что врожденная тупость российского командования будет продолжатся до разгрома параши.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області)."

    Джерело:

    *
    Чому ці установки не були виявлені і знищені ще до ударів?
    Супер-розвідник Буданов та супер-супутник Притули все ж таки фейки?
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