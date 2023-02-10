Минулої доби окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину, загинула 1 людина, ще троє - зазнали поранень, - ОВА
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Минулої доби російські військові 54 рази обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Херсон армія РФ атакувала 18 разів – вкотре під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. російськими снарядами пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів минулої доби загинула 1 людина, троє мешканців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.