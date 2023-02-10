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Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - "Укренерго"

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енергетика
Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі", - йдеться в повідомленні.

 У компанії зазначили, що для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

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Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - Укренерго 01

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Berrimor Cute
    Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
  • Vitaminum D
    Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
  • Garry Grant
    Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
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