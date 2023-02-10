Армія РФ, імовірно, досягла успіхів у районі Бахмуту і зазнала тяжких втрат під Вугледаром, - британська розвідка
Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З 7 лютого росіяни, ймовірно, досягли тактичних успіхів — на північній околиці Бахмуту терористи групи Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість біля траси М-03. Окупанти дедалі сильніше тиснуть на північні околиці Бахмуту", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, ворог обійшов західну околицю Вугледара, де наприкінці січня було відновлено наступальні операції — попри це, загарбники, найімовірніше, зазнали особливо тяжких втрат у цьому районі, оскільки задіяли недосвідчених бійців.
Російські війська втекли й кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму, резюмували у зведенні.