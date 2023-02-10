Пропагандистка Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами

Адвокатці та блогерці Тетяні Монтян, яка підтримує російську агресію та поширює російську пропаганду й фейки, може загрожувати до 10 років за ґратами.

Про це повідомляють Служба безпеки України та кіберполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що він початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

"Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Слідчі з’ясували, що Монтян поїхала до Росії ще у 2021 році й відтоді постійно відвідує окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

Їй повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У квартирі за місцем реєстрації Монтян в Києві провели обшук.

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"Зловмисницю буде оголошено в міжнародний розшук. Також наразі правоохоронці вживають заходів для накладення арешту на її активи. Слідчі дії тривають", - додали в кіберполіції.