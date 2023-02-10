Уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, - Кличко (оновлено)
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Внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник міста.
Водночас у КМВА заявили, що уламками пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.