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Уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, - Кличко (оновлено)

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ракета,уламки
Внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник міста.

Водночас у КМВА заявили, що уламками пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Автор: Богдан Русінко

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