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Ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Буданова, - Веніславський

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веніславський
Оцінки глави ГУР МО Кирила Буданова щодо того, що війна може закінчитися до літа є надмірним оптимізмом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Кирила Буданова я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози. Але ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна з РФ повинна закінчитися до літа.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    А чого б їм зменшуватися? Вони готувалися роками до цього, а не нищили оборонку, закопуючи її в асфальт, і розсаджуючи на керівні посади запроданців.
  • Огусто
    Спочатку оптимізмом накачував люсяарестович; усі вірили, що війна закінчиться в серпні 2022 року. Потім Буданов Крим взяв до Нового року, він же припиняє основні бойові дії в березні...
    Хто далі, на коли, на кого ставку ставити... Бо війна, ****, затягується і ************** в мордорі просто купа і не зменшується, *****!!!
  • Viktor Lisenko
    договорились о поставках вооружения в Украину, но тут же ограничения не отвечать по территории агрессора. Какой смысл. Вести оборонительную войну на своей территории это заводит в тупик. Ответку нужно давать так. чтобы там все почувствовали что это такое война.
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