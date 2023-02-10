На Мюнхенській конференції з безпеки говоритимуть про воєнні злочини РФ в Україні

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вніс питання про переслідування за воєнні злочини, пов’язані з нападом Росії на Україну, до порядку денного щорічної зустрічі високого рівня, яка відбудеться наприкінці наступного тижня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У зустрічі візьме участь головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Найближчого понеділка Гойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.

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Щодо збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України, Гойсген сказав: "Не дивно, що Кремль також був причетний до цього жахливого акту". Згідно з висновками міжнародних слідчих, президент Росії Володимир Путін відіграв активну роль у збитті MH17. Слідча група оголосила в середу в Гаазі, що це випливає з прослуханих телефонних розмов. Існують "переконливі докази" того, що Путін вирішив надати проросійським сепаратистам зенітну ракету, яка згодом збила літак.

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Нагадаємо, Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а прийняли рішення з цього питання.