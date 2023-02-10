Через знеструмлення ділянок затримується 8 залізничних рейсів, - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" попереджає про затримку 5 із 65 рейсів на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди - на понад пів години через знеструмлення окремих ділянок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Пересаджуємо пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами. При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, у тому числі мостами між лівим та правим берегом Києва.

"Пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, ми з тим же квитком посадимо на наступний рейс аналогічного напрямку", – додали у пресслужбі.

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