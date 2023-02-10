Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний
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Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", - йдеться в повідомленні.
За даними Залужного, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.