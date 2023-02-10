Новини

Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний

19 331131
ракета,рф,ракети
Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", - йдеться в повідомленні.

За даними Залужного, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Також читайте: У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Зараз НАТО скаже ,що це українські ракети,ще й вибачаться перед ******
  • Власов Сергей b3083465
    ******* Такасама

    @n6j1K0PZH4vMK0y

    Некерована кцпська ракета трішки зачепила територію НАТО. Є три варіанти розвитку ситуації: 1.цього не може бути 2.це українське ППО 3.глибока стурбованість, але все не так однозначно
  • tolik myc
    І ще буде організовано потужне рослідування на 8 років.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини