Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний

Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", - йдеться в повідомленні.

За даними Залужного, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

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