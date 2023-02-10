Україна отримала гуманітарну допомогу із Сінгапуру: швидкі та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари

До України прибув черговий пакет гуманітарної допомоги з Сінгапуру, який включає автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари.

Автор: Марина Макєєва