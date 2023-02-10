Україна отримала гуманітарну допомогу із Сінгапуру: швидкі та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари
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До України прибув черговий пакет гуманітарної допомоги з Сінгапуру, який включає автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари.
Про це повідомила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пакет гуманітарної допомоги з 9 машин швидкої допомоги, 2 пожежних машин, протипожежного захисного спорядження, рятувального обладнання, міношукачів, медичних товарів прибув до України, щоб допомогти захистити та врятувати життя. Дякую, Сінгапур", - йдеться в дописі.