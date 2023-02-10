Міноборони Молдови підтверджує порушення повітряного простору країни російською ракетою
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У Міністерстві оборони Молдови підтвердили інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косеуць Сороцького району, прямуючи в бік України", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Молдови зазначили, що у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежать за ситуацією в регіоні та рішуче засуджують порушення повітряного простору Республіки Молдова.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.