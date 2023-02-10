13 російських ракет збили сили ППО на Одещині
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Сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 російських ракет.
Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" - зазначив очільник обладміністрації.