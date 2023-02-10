Минулої доби понад 110 вибухів пролунало у прикордонних громадах Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба

9 лютого війська РФ обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та із застосуванням БЛПА Великописарівську, Юнаківську, Білопільську, Есманьську та Зноб-Новгородську громади Сумщини, Семенівську, Городнянську та Новгород-Сіверську громади Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Протягом дня російські окупанти накривали територію Білопільської громади в одному випадку зі ствольної артилерії калібру 122-мм та в п’яти випадках – з мінометів калібру 120-мм, загалом пролунало понад десять вибухів від розривів снарядів та понад чотири з половиною десятки – від мін. Вогонь вівся з російських населених пунктів Веселе, Волфіно, Заря, Тьоткіно та Цегельний. Крім цього, противник з безпілотника скинув на територію цієї ж громади вибуховий заряд.

Після обіду російські загарбники обстріляли територію Юнаківської громади з мінометів калібру 120-мм, нараховано більше пів десятка прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Свердліково. Внаслідок мінометного обстрілу поранено одну цивільну особу", - йдеться в повідомленні.

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Російські військові дві за день випустили 26 мін калібру 120 мм по Семенівській територіальній громаді. З мінометів 120 мм калібру загарбники обстріляли населені пункти Городнянської громади. Зафіксовано 4 прильоти.

"У другій половині дня ворог з безпілотників у двох випадках скинув на територію Великописарівської громади загалом три вибухові заряди. Також противник з безпілотника скинув на територію Новгород-Сіверської територіальної громади вибуховий заряд", - зазначили у ДПСУ.

По прикордонню Есманьської територіальної громади противник з боку населеного пункту Козине вів мінометний обстріл - зафіксовано 10 прильотів. Зноб-Новгородську громаду рашисти обстрілювали мінометами 120 мм калібру, загалом зафіксовано 3 прильоти. Вогонь вівся з російського населеного пункта Біла Берізка.

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