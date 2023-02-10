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Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, але не зробила це через загрози населенню, - Повітряні сили

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юрій,ігнат
Повітряні сили України могли збити ворожі ракети, коли вони перебували у повітряному простори Румунії та Молдови.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Ігнат додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

Читайте: Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови. Цю інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підтвердили і в міністерстві оборони Молдови.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Хватит вилять. У нас эти ракеты сбили? Или нашему населению гибнуть можна за других?
  • Андрей Ивашкевич
    А румини повітряний коридор для рашистських ракет надали чи як це розуміти? Країна НАТО.
  • Микола Папізже
    сумніваюсь. кацапи скажуть. ми нє хатєлі, німці скажуть, ну ладно.
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