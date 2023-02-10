Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, але не зробила це через загрози населенню, - Повітряні сили
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Повітряні сили України могли збити ворожі ракети, коли вони перебували у повітряному простори Румунії та Молдови.
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.
Ігнат додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови. Цю інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підтвердили і в міністерстві оборони Молдови.