Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, але не зробила це через загрози населенню, - Повітряні сили

Повітряні сили України могли збити ворожі ракети, коли вони перебували у повітряному простори Румунії та Молдови.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Ігнат додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови. Цю інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підтвердили і в міністерстві оборони Молдови.