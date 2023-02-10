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П’ятничний обстріл з боку РФ - реакція на поїздку Зеленського до Європи, - Маасікас

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маасікас
Масованих ракетний удар Росії по території України вранці 10 лютого схожий на реакцію Кремля на успішний візит Зеленського до європейських столиць.

Про це пише у твіттері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Масовані авіаудари по всій Україні з самого ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Володимира Зеленського до європейських столиць протягом останніх днів, де його приймали як члена сім'ї. Як і у випадку з попередніми подібними ударами, немає жодного шансу зламати рішучість українців" - написав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські ракети під час обстрілу перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Повітряні сили України могли б збити їх, але не стали робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Breaking Bad
    Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
  • FT FT
    А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
  • Лаур
    Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
    З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
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