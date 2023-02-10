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Є влучання в об’єкти енергетики в шістьох областях, найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, - Галущенко

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пожежа,енергетика
10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаки на об’єкти енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні. 

Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
  • 5 копійок
    У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
  • Leon Renk bcc9a743
    Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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