Є влучання в об’єкти енергетики в шістьох областях, найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, - Галущенко

10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаки на об’єкти енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

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