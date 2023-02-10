Є влучання в об’єкти енергетики в шістьох областях, найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, - Галущенко
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10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаки на об’єкти енергетики України.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.
Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.