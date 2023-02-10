Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

За сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

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