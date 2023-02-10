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Румунія не підтверджує, що російська ракета перетнула її повітряний простір

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ракета
Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Про це у міністерстві повідомили за запитом румунської редакції Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", - відповіли в міністерстві на запит журналістів.

У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час ранкового обстрілу 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Молдова підтвердила порушення свого повітряного простору російською ракетою.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ППО України могла б з бити ракети над Румунією та Молдовою, але не стала робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    Во во спите спокойно.
  • Игорь Томилов
    Молите Бога что между вами и рашкой,Украина есть и будет!!!Сцыкуны!!!
  • Nikolai Chizhevsky
    Йо#ані куколди, Де жавю з ракетою в Польщі. Повітряні сили України вже підтвердили, що 2 ракети перетнули повітряний простір НАТО. Їх імпотентність - це сигнал рашці продовжувати терор.,навіть стурбованість не ввімкнули,просто як страустіпа а нічого не було,,так як це порушення того самого дюйма нато про яке торочить Столтенберг,що вони захистять,і реагувати якось потрібно тому зробили вигляд що нічого не було
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