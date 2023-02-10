На Херсонщині виявили поховання двох людей, які загинули від російських обстрілів, - поліція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.
"Під час проведення стабілізаційних заходів у Чорнобаївській громаді на території приватного домоволодіння працівники поліції виявили поховання 80-річної жінки. Попередньо встановлено, що вона загинула на початку жовтня минулого року внаслідок артилерійського обстрілу населеного пункту військами РФ", - йдеться в повідомленні.
Також поліцейські у цій же громаді виявили поховання 45-річного жителя, який загинув у червні минулого року внаслідок артилерійського обстрілу населеного пункту російською армією.
У Великоолександрівській селищній громаді на острівку біля річки місцеві жителі виявили скелетоване тіло людини. Особу загиблого встановили. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який зник наприкінці літа у період окупації селища, коли пішов на риболовлю і не повернувся.