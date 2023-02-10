Новини

Китай купить у Ірану 15 тис. безпілотників

16 435113
бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід
Іран поставить КНР 15 000 безпілотників. Велику партію дронів Пекін має отримати найближчим часом.

Про це Про це повідомило видання Middle East Monitor з посиланням на агенцію Iran International, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами офіційного представника Ірану, Китай є одним з провідних покупців безпілотників іранського виробництва.

Він зазначив, що велику партію мають відправити до Пекіна на тлі суперечок з приводу постачань Тегераном дронів до Росії.

Також читайте: Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN

Неназваний радник міністра розвідки Ірану повідомив, що "Захід не міг винести поворот Ірану на Схід, а прикладом цього була війна в Україні".

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Хто ще тепер буде казати, що Китай друзі?? Відмовляйтесь від покупок з Аліекспресс, хоч як би там дешево не був китайський хлам.
  • FT FT
    Ето те кто кричали что Украина решать все за столом переговоров и не должна вооружаться ато будет ескалация?
  • FT FT
    Пока Европа и США жуют сопли и думают нужно ли нам поставлять дальнобойные ракеты, три танка и два самолета, рашка и страны третьего мира вооружаются в том числе ЯО и закупают ударные беспилотники тысячами без никаких саммитов и нервотрепок
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини