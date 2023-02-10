Китай купить у Ірану 15 тис. безпілотників

Іран поставить КНР 15 000 безпілотників. Велику партію дронів Пекін має отримати найближчим часом.

Про це Про це повідомило видання Middle East Monitor з посиланням на агенцію Iran International, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами офіційного представника Ірану, Китай є одним з провідних покупців безпілотників іранського виробництва.

Він зазначив, що велику партію мають відправити до Пекіна на тлі суперечок з приводу постачань Тегераном дронів до Росії.

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Неназваний радник міністра розвідки Ірану повідомив, що "Захід не міг винести поворот Ірану на Схід, а прикладом цього була війна в Україні".