Унаслідок атаки Росії пошкоджено 4 ТЕС, постраждали 2 енергетики, - ДТЕК

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС ДТЕК Енерго.

Про це в телеграмі повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.



За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій зазнали поранень. Їм оперативно надали медичну допомогу.



"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.



Задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що у вересні-лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули.

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