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Енергетики подали на НКРЕКП до суду через звинувачення за відключення під час війни

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дтек
Енергетики компанії ДТЕК Мережі оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.

У ДТЕК наголосили, що компанія робить усе можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією інфраструктуру.

Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.

Також читайте: НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Kindrat74
    Навіщо брехня про 50%? Генерація - переважно АЕС. Вибула тільки Запорізька, АЛЕ - 6 млн. виїхало + непрацюючі підприємства. Ще одне питання: яка потреба вимикати світло вночі, коли споживання мінімальне? Питань досить багато, хоч і зрозуміло, що безперебійно працювати зараз все не може.
  • Alex Smith bb5fe51c
    ****** ахметовская мразь бушует из за 1700 грн. Вас уродов с Облэнерго и укрэнерго убивать надо за беспредел,как кацапов.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Потому что кругом одно вообще и предатели. Начиная с зелуп,и заканчивая рыгами даунецкими.
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