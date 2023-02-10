Енергетики подали на НКРЕКП до суду через звинувачення за відключення під час війни
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Енергетики компанії ДТЕК Мережі оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.
У ДТЕК наголосили, що компанія робить усе можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією інфраструктуру.
Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.