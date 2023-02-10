День без відключення світла скасовано через російську атаку, - "Укренерго"

В енергосистемі наразі спостерігається значний дефіцит.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

​​"Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі спостерігається значний дефіцит в енергосистемі.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла. Проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження.

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