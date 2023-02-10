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День без відключення світла скасовано через російську атаку, - "Укренерго"

3 09110
світло
В енергосистемі наразі спостерігається значний дефіцит.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

​​"Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі спостерігається значний дефіцит в енергосистемі.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла. Проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження.

Також читайте: Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - "Укренерго"

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • FT FT
    Как неожиданно. Никогда такого небыло и опять похвастались что не будет отключений и на следующий день рашисты бомбят тренсформаторы и електростанции. Может нужно было вам заткнуться и не хвастаться
  • Stanislav Bryzhyk
    Ну то може на четвертий чи який там місяць масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів якась **** з укренерго здогадається провести паралелі ***** між виєбонами про "уже всьо пачінілі" і обстрілами наступного дня? ****, кожен же раз одне й те саме, маму вашу укренергетичну ***!
  • Светлана Круп
    Я гадаю, що стан енергосистеми під час війни взагалі повинен бути таємницею, а не ******* з кожної праски про її покращення/погіршення.
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