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Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили

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зсу,мобільні,ппо,групи
Сили протиповітряної оборони знищили 61 ворожу ціль російських окупантів під час масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в т.ч. нічні пуски)", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше.

Також читайте: Росія вдарила по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі та стратегічних бомбардувальників Ту-95, - Повітряні сили

Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Костченко 06e1ff2c
    Молодцы!!! Даешь 100% сбитых пирад-ракет)
  • Hanka Panyanka
    вже про це говорили неодноразово - вони виготовляють нові, санкції цьому не дуже заважають...
  • Олександр Юр 76461ee7
    Ефективність майже 86 відсотків.
    Непагано так!
    Молодці наші захисники!
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